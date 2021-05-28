В украинских вузах обучается более 75 тысяч иностранных студентов

В украинских высших учебных заведениях обучается 76,5 тыс. иностранных студентов, половина из которых — на медицинских специальностях, сообщает Министерство образования и науки Украины.

«По сравнению с 2011 годом количество иностранных студентов, которые учились в Украине, постоянно росло. По состоянию на 1 января 2021 года их количество составляло 76 548 студентов (в 2018 году было 75 605)», — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что по происхождению и количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах Украины, лидируют такие страны: Индия — 18 095 человек, Марокко — 8 832, Туркменистан — 5 322, Азербайджан — 4 628, Нигерия — 4 227, Китай — 4 055, Турция — 3 999, Египет — 3 048, Израиль — 2 107, Узбекистан — 1 585 человек.

В ведомстве добавляют, что из них 68 908 человек находятся на основном обучении, это составляет 90,02%; языковая подготовка, соответственно, 4 936 (6,45%); последипломное образование — 1 719 (2,25%); аспирантура, докторантура — 974 (1,27%); по программам академической мобильности — 11 (0,001%).

Самыми популярными вузами, где учатся иностранные студенты в Украине, являются: Харьковский национальный университет имени В.Каразина, Харьковский национальный медицинский университет, Национальный медицинский университет имени А.Богомольца, Одесский национальный медицинский университет, Запорожский государственный медицинский университет, Винницкий национальный медицинский университет имени Н.Пирогова, Днепровский государственный медицинский университет, Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Горбачевского, Буковинский государственный медицинский университет и Киевский национальный университет имени Т.Шевченко.

Среди специальностей, которые выбрали иностранные студенты, популярны медицинские — почти 50%, а именно: медицина (36,81%), стоматология (6,46%), лечебное дело (4,02%), менеджмент (4,04%), фармация, промышленная фармация (4,00%), среднее образование (2,32%), право (2,01%), архитектура и строительство (1,72%), финансы, банковское дело и страхование (1,7%) и экономика (1,60%).

Как сообщалось, исследование Министерства образования и науки свидетельствует, что 43,5% иностранных студентов выбрали высшие учебные заведения Украины из-за качества обучения.

Стоимость обучения была причиной выбора обучения в Украине для 40-60% респондентов. 35% опрошенных выбрали украинское образование из-за легкости признания диплома на родине, а 42% — из-за желания учиться в одной из европейских стран.