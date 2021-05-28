В США расследуют вмешательство Украины в выборы в США

Нью-Йоркская федеральная прокуратура расследует возможное вмешательство действующих и бывших украинских чиновников в выборы президента США в 2020 году, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, прокуроры в Бруклине устанавливают, причастны ли украинские официальные лица к разработке плана по вмешательству в предвыборную кампанию. Их подозревают в распространении ложных сведений в отношении Джо Байдена, в частности «необоснованных заявлений о коррупции», через несколько каналов, в том числе — через Рудольфа Джулиани, бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа.

Расследование, как пишет NYT, было начато в последние месяцы администрации Трампа, в нем участвуют сотрудники ФБР. Прокуроры изучают поездку Джулиани в Европу в 2019 году, в ходе которой он встретился с украинскими официальными лицами, в том числе с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем. Как сообщает газета, сотрудники американской разведки ранее предупреждали Трампа, что Деркач пытался использовать Джулиани для распространения дезинформации. Сам адвокат говорил, что не получал такого предупреждения.

В конце апреля в квартире и офисе Джулиани прошли обыски, у экс-адвоката Трампа изъяли электронные носители информации. Следственные действия были проведены в рамках другого расследования, которое ведет прокуратура Манхэттена. Оно касается контактов Джулиани с украинскими бизнесменами, следствие выясняет, мог ли бывший адвокат лоббировать их интересы в Белом доме.

В начале января американский Минфин ввел санкции против семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов за вмешательство в президентские выборы в середине января. Под них попали в том числе депутат Рады Александр Дубинский, бывший прокурор Константин Кулик, который вел дело компании Burisma, и «Бегемот Медиа». Некоторых из фигурантов списка США подозревают в связях с Деркачом, в отношении которого Вашингтон ввел ограничения в сентябре 2020 года. Госбюро Украины возбудило уголовное дело.

Как заявили в Минфине США, Деркач на протяжении многих лет был «активным российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами. Весной прошлого года депутат обнародовал в Киеве записи разговоров, участники которых обсуждают отставку бывшего генерального прокурора Виктора Шокина в увязке с выделением властями США Украине кредитных гарантий на сумму $1 млрд. Записи были сделаны в 2015-2016 годах, парламентарий отметил, что в разговоре участвуют люди с голосами, похожими на голоса бывшего президента Украины Петра Порошенко и Байдена, который тогда был вице-президентом США.