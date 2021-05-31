В школах непризнанной ДНР впервые сдают российский аналог ВНО

Российский Единый государственный экзамен (ЕГЭ), который сдают школьники для поступления в вузы РФ, впервые проводится на территории так называемой Донецкой народной республики (ДНР). К сдаче экзамена приступили 475 выпускников 11-х классов, сообщило в понедельник подконтрольное сепаратистам «Донецкое агентство новостей».

Четыре пункта сдачи экзамена были организованы в трех населенных пунктах: в Горловке, в Макеевке, а также два пункта в Донецке.

«Глава» ДНР Денис Пушилин заявил, что процесс проведения экзамена организован согласно российским нормам.

ЕГЭ является основной формой вступительных испытаний в вузы РФ.