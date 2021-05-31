В школах непризнанной ДНР впервые сдают российский аналог ВНО

Российский Единый государственный экзамен (ЕГЭ), который сдают школьники для поступления в вузы РФ, впервые проводится на территории так называемой Донецкой народной республики (ДНР). К сдаче экзамена приступили 475 выпускников 11-х классов, сообщило в понедельник подконтрольное сепаратистам «Донецкое агентство новостей».
Четыре пункта сдачи экзамена были организованы в трех населенных пунктах: в Горловке, в Макеевке, а также два пункта в Донецке.
«Глава» ДНР Денис Пушилин заявил, что процесс проведения экзамена организован согласно российским нормам.
ЕГЭ является основной формой вступительных испытаний в вузы РФ.
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