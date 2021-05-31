Суперлига подала иск против FIFA и UEFA за нарушение закона о конкуренции

Суперлига подала иск в Европейский суд на Международную федерацию футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) за нарушение закона о конкуренции. Суд сообщил о регистрации иска на своей странице в Twitter.

О создании Суперлиги 19 апреля объявили 12 футбольных клубов («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Милан», «Интер» и «Ювентус»). После критики со стороны FIFA и UEFA в Суперлиге остались только «Барселона», «Реал» и «Ювентус». Они заявили, что намерены отстаивать проект нового клубного турнира.

25 мая UEFA возбудил дисциплинарное дело в отношении трех оставшихся в Суперлиге клубов. В заявлении говорится о «потенциальном» нарушении ими регламента структуры, какие санкции грозят клубам UEFA не уточнил.