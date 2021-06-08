Суд в Нидерландах раскрыл показания свидетелей по делу MH17

Восемь анонимных свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в день крушения рейса MH17 на Донбассе, сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс на слушаниях во вторник.

«Восемь свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в воздухе, видели или слышали, эти показания связаны со следом дыма в небе. На вопрос о том, откуда был след, часть свидетелей заявила, что со стороны Снежного, некоторые говорят, что со стороны Первомайского», — сказала судья.

По ее словам, 12 свидетелей утверждают, что слышали «странный звук» и взрыв, 11 свидетелей указали на взрыв и след от дыма в небе в день трагедии, а также заявили, что ранее в тот день наблюдали транспортировку ЗРК «Бук».

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвокатов. Остальных подозреваемых судят заочно.

Седьмого июня в Нидерландах начались слушания по делу по существу. На этой неделе суд обсуждает общие вопросы, связанные с расследованием, и материалы дела, в том числе данные, предоставленные прокуратурой Нидерландов.

Напомним, что малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.