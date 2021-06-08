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Зеленский уговаривал Байдена принять Украину в НАТО

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Зеленский уговаривал Байдена принять Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом поднял вопрос необходимости пошагового плана для присоединения Украины к НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

«Не может быть сомнений в том, что Украина по своему ценностному фундаменту является неотъемлемой частью Европы. Сейчас, в новой ситуации в Европе, нужен именно логистический план вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. НАТО для нашего государства — это способ максимальной защиты», — сказал Зеленский.

Также президент Украины подчеркнул, что «время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом». Кроме того, по словам президента, продвижение Украины в НАТО является также возможностью достичь предпосылок для установки на Донбассе стабильного и прочного мира.

В пресс-службе отметили, что ситуация на Донбассе в ходе разговора лидеров двух стран обсуждалась очень подробно. Зеленский назвал причины периодической эскалации этого противостояния российской стороной и подробно проинформировал о реальном количестве российских войск, сконцентрированных у украинских границ, а также о тех, что были передислоцированы в места их постоянного расположения.

Особое внимание в разговоре лидеров было уделено вопросу финализации строительства газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. Как отмечается в сообщении, Зеленский подчеркнул, что этот проект не является вопросом экономики или бизнес-перспектив, как его определяет часть европейских политиков, а это исключительно геополитический инструмент России, который позволяет существенно расширить ее влияние в Европе.

Значительная часть разговора президентов была посвящена вопросу трансформации Украины, как государства, в прозрачную и конкурентную систему.

«Американская сторона понимает, что ликвидация деструктивного консенсуса между олигархами и политиками в Украине вызывает мощное сопротивление старых элит. Но поддержка Украины Америкой в этой работе будет максимальной», — сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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По его словам, «содержательный разговор между лидерами Украины и США позволил детально скоординировать позиции двух государств и свидетельствует о близких и партнерских отношениях». «Проведение именно такой максимально конкретного и доверительного разговора накануне большого европейского турне президента США, включающий саммит НАТО и двусторонний саммит США — РФ, указывает на то, что Украина и президент Владимир Зеленский обеспечивают наших партнеров качественной экспертизой по современным вызовам и рисков для безопасности в регионе», — подытожил Ермак.

НАТО, Владимир Зеленский, Джо Байден
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Вторник, 8 июня 2021
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