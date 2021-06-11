В Гуляйполе пытались создать нелегальный горсовет и уже выбрали «мэра», – СБУ

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины заблокировала попытку создания нелегального псевдогосударственного образования «Гуляйпольский городской совет» в г.Гуляйполе Запорожской области, инициированную местным жителем.
Как сообщается на сайте СБУ в пятницу, сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующей украинской власти. Злоумышленники также призвали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к «движению» за проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине. Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором выбрали «мэра» и «депутатов» фейкового органа местного самоуправления.
Во время обысков правоохранители изъяли у «депутатов» и «городского головы» печати и штампы так называемых «органов местного самоуправления», протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.
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