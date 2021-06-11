Исполком УАФ дал официальный статус лозунгу, против которого выступил УЕФА

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно 45 голосами поддержал предложение президента УАФ Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины.
«Теперь вместе с малым гербом УАФ в виде тризубца с надписью „Ukraine“ на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных будет использоваться большой герб — карта Украины с трезубцем в центре», — написал Павелко в Facebook в пятницу.
Также, по его словам, Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые, как отметил президент УАФ, уже много лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков на Родине и по всему миру, на всех матчах сборных Украины.
Как известно, на новой форме сборной Украины размещены две надписи: на внешней стороне воротниковой части сзади — «Слава Україні!», на внутренней стороне — «Героям слава!».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Украины внести изменения в форму, убрав один из слоганов. «Это сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный лозунг на внутренней стороне футболки должен быть удален в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке», — говорится в заявлении Союза.
При этом УЕФА ранее не имела претензий к вышитой на внешней стороне части лозунга — «Слава Украине». «Этот лозунг сам по себе может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общегосударственного значения и, следовательно, может быть использован на футболке национальной команды», — отмечалось в сообщении.
После этого Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с УЕФА относительно его решения по внесению корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу.
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