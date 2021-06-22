Байден представит стратегию по борьбе с преступностью

Резкий рост преступности в ряде крупнейших городов США вызывает все большую тревогу у жителей страны и у администрации Джо Байдена, опасающейся того, что дальнейшее развитие негативной тенденции может подорвать шансы Демократической партии на успешное проведение промежуточных выборов осенью 2022 года. С учетом этих опасений, как сообщила во вторник газета The Hill, президент Байден представит в среду стратегию своей администрации по борьбе с преступностью в стране.

Согласно предварительным данным Федерального бюро расследований (ФБР), количество убийств в США в 2020 году составило 6,2 на 100 тыс. жителей против 5 на 100 тыс. в предшествующем году. И хотя это существенно ниже соотношения 1991 года - 10 на 100 тыс. - этот показатель продолжает расти и в текущем году, несмотря на постепенное возвращение страны к "нормальной жизни" после вызванных пандемией нового коронавируса социальных и экономических проблем.

По данным газеты The New York Times, число убийств в 37 американских городах за первые три месяца 2021 года в среднем возросло на 18% по сравнению с предшествующим годом, а это уже время правления Байдена, и переложить ответственность за это на прежнюю республиканскую администрацию во главе с Дональдом Трампом нынешнему хозяину Белого дома будет сложно.

"Рост уровня преступности всегда представляет собой конкретный вызов. Не думаю, что еще полгода назад кто-то мог предсказать, насколько центральной станет эта проблема в кампании по выборам мэра Нью-Йорка, - приводит Hill слова старшего научного сотрудника в области административного управления вашингтонского Института Брукингса Уильяма Гэлтона. - Это не та проблема, которую администрация может себе позволить игнорировать, особенно на промежуточных выборах".

Белый дом хранит молчание по поводу содержания предстоящего обращения Байдена, но источники газеты сообщили, что президент, вероятно, заявит о необходимости увеличения финансирования правоохранительных служб в стране и поддержки инициатив Министерства юстиции по противодействию преступности в США.