Польша возвращает карантин для приезжающих из стран вне зоны Шенгена

Власти Польши приняли решение вернуть правило изоляции для людей, прибывающих из стран, расположенных вне Шенгенской зоны. Об этом заявил в среду на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел страны Вальдемар Краска.

«Мы решили превентивно вернуть карантин для тех, кто приезжает из-за границы, из стран, не находящихся в зоне Шенген», — сказал он. «Карантин начинает действовать сегодня в полночь», — добавил Краска.

По его словам, срок изоляции — 10 дней. Карантин может быть отменен спустя семь дней в случае получения негативного теста на коронавирус. До сих пор тест можно было пройти в первый день после приезда в страну.

Как пояснил Краска, причина этого решения — быстрое распространение в мире новых штаммов коронавируса, в частности, варианта «Дельта». Правило об обязательном карантине не будет касаться привитых.

Во вторник власти Польши информировали о введении обязательного семидневного карантина только для приезжающих из Великобритании. Ранее эти меры действовали только для приезжающих из Индии, Бразилии и Южной Африки. Уже в среду охват государств решено было расширить.