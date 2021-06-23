Польша возвращает карантин для приезжающих из стран вне зоны Шенгена

Власти Польши приняли решение вернуть правило изоляции для людей, прибывающих из стран, расположенных вне Шенгенской зоны. Об этом заявил в среду на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел страны Вальдемар Краска.
«Мы решили превентивно вернуть карантин для тех, кто приезжает из-за границы, из стран, не находящихся в зоне Шенген», — сказал он. «Карантин начинает действовать сегодня в полночь», — добавил Краска.
По его словам, срок изоляции — 10 дней. Карантин может быть отменен спустя семь дней в случае получения негативного теста на коронавирус. До сих пор тест можно было пройти в первый день после приезда в страну.
Как пояснил Краска, причина этого решения — быстрое распространение в мире новых штаммов коронавируса, в частности, варианта «Дельта». Правило об обязательном карантине не будет касаться привитых.
Во вторник власти Польши информировали о введении обязательного семидневного карантина только для приезжающих из Великобритании. Ранее эти меры действовали только для приезжающих из Индии, Бразилии и Южной Африки. Уже в среду охват государств решено было расширить.
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