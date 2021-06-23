Премьер Венгрии не поедет на матч Евро из-за ЛГБТ-скандала

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил поездку в Мюнхен на матч чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии из-за скандала с ЛГБТ-пропагандой. Об этом этом сообщает агентство DPA.

По информации агентства, Орбан отказался от визита в Мюнхен. Подтверждения отмены визита Орбана от официального представителя премьер-министра не последовало. «Мы не предоставляем, как и раньше, информацию о частной программе Виктора Орбана», — передает его слова «Би-би-си».

Матч между сборными Германии и Венгрии состоится 23 июня в Мюнхене, начало — 22:00 по Киеву. У Германии 3 очка, команда идет на втором месте в группе. Венгрия замыкает квартет, у нее 1 балл.

Скандал начался после того, в Мюнхене запланировали включить радужную подсветку на арене, чтобы поддержать венгерское ЛГБТ-сообщество. В Венгрии 15 июня был принят закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет. В Германии считают, что этот закон — часть систематического ограничения прав и свобод для представителей ЛГБТ-сообщества Венгрии.

УЕФА позднее запретил властям Мюнхена подсвечивать «Альянц-Арену» в цвета радуги перед матчем. Тем не менее УЕФА в среду запостил логотип организации в радужных цветах в знак поддержки ЛГБТ.

После решения УЕФА несколько клубов чемпионата Германии объявили о намерении подсветить свои стадионы цветами радуги во время матча Германия — Венгрия. Это сделают «Кельн», «Франкфурт», «Вольфсбург» и «Аугсбург». Возможно, к ним присоединятся и другие клубы.