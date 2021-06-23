Премьер Венгрии не поедет на матч Евро из-за ЛГБТ-скандала

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил поездку в Мюнхен на матч чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Венгрии из-за скандала с ЛГБТ-пропагандой. Об этом этом сообщает агентство DPA.
По информации агентства, Орбан отказался от визита в Мюнхен. Подтверждения отмены визита Орбана от официального представителя премьер-министра не последовало. «Мы не предоставляем, как и раньше, информацию о частной программе Виктора Орбана», — передает его слова «Би-би-си».
Матч между сборными Германии и Венгрии состоится 23 июня в Мюнхене, начало — 22:00 по Киеву. У Германии 3 очка, команда идет на втором месте в группе. Венгрия замыкает квартет, у нее 1 балл.
Скандал начался после того, в Мюнхене запланировали включить радужную подсветку на арене, чтобы поддержать венгерское ЛГБТ-сообщество. В Венгрии 15 июня был принят закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет. В Германии считают, что этот закон — часть систематического ограничения прав и свобод для представителей ЛГБТ-сообщества Венгрии.
УЕФА позднее запретил властям Мюнхена подсвечивать «Альянц-Арену» в цвета радуги перед матчем. Тем не менее УЕФА в среду запостил логотип организации в радужных цветах в знак поддержки ЛГБТ.
После решения УЕФА несколько клубов чемпионата Германии объявили о намерении подсветить свои стадионы цветами радуги во время матча Германия — Венгрия. Это сделают «Кельн», «Франкфурт», «Вольфсбург» и «Аугсбург». Возможно, к ним присоединятся и другие клубы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016