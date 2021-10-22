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Главный санврач предрекает ухудшение ситуации с коронавирусом

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Главный санврач предрекает ухудшение ситуации с коронавирусом

Украина только входит в период эпидемического подъема по коронавирусу.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью телеканалу «Дом».

«Страны Европейского Союза, столкнулись со вспышкой „дельта“-штамма, столкнулись с достаточно пиковыми нагрузками на систему здравоохранения. Украина только входит в период эпидемического подъема, и мы видим, что 14-ю неделю подряд постепенно растет цифра заболеваемости», — рассказал он.

По словам главного санитарного врача, что основная причина стремительного роста количества больных коронавирусом — распространение штамма «Дельта» и несоблюдение карантина.

«В начале октября в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины полноценно запущен в работу полногеномный сепаратор, который позволяет расшифровывать геном SARS-CoV-2 и смотреть, какой именно штамм у нас циркулирует. По итогам проведенной работы, по состоянию на сегодня практически 100% образцов, которые были протестированы на национальном уровне, относятся именно к штамму „Дельта“. Пока без альтернативных или новых штаммов», — сказал медик.

В то же время он отметил, если новые штаммы будут обнаружены, Минздрав об этом оперативно известит.

«Но сейчас очередная волна заболеваемости вызвана обычным штаммом „Дельта“, который прошел через Европейский Союз, через несколько стран, и сейчас он регистрируется уже на территории Украины», — добавил Кузин.

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Он отметил некую усталость людей от карантинных, противоэпидемических ограничительных норм.

«Мы встречаем факты пренебрежения масочным режимом, и мы также видим то, что некоторые учреждения не хотят или не уделяют должного внимания контролю за соблюдением санитарных норм. Это касается преимущественно использования масок в закрытых помещениях», — отметил Кузин.

Он также напомнил, что за несоблюдение карантинных норм предусмотрены штрафы.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 23 785 новых случаев коронавирусной болезни.

коронавирус, Дельта
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