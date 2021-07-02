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Замдиректора ЕБРР Магалецкий замешан в схеме вокруг строительства окружной Житомира, – СМИ

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Замдиректора ЕБРР Магалецкий замешан в схеме вокруг строительства окружной Житомира, – СМИ

В сеть попало видео, на котором заместитель директора представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марк Магалецкий, предположительно, получает взятку. По мнению журналистов, это может быть доказательством причастности Магалецкого к коррупционной схеме на строительстве окружной дороги Житомира, сообщает УНИАН.

На видео, опубликованном журналистами, видно, как замдиректора ЕБРР в Украине обедает вместе с Юрием Срибняком, представителем компании IRD Engineering s.r.l., которая проводит технический надзор на строительстве дорожных объектов, в частности, окружной Житомира. После Срибняк передает Магалецкому пакет, в котором, предположительно, лежит взятка за продление контракта ЕБРР с IRD.

«Речь идет о строительном проекте, подрядчиком на котором выступала китайская компания Synohidro. Из-за низкого качества строительных работ „Укравтодор“ инициировал расторжение контракта с китайской компанией», — говорится в материале.

Журналисты также продемонстрировали письмо «Укравтодора» в СБУ, в котором служба сообщает о неудовлетворительном качестве работ, а также переписку бывшего сотрудника IRD с руководством ЕБРР, в которой он рассказывает о подробностях схемы.

По словам источника, Магалецкий получал солидные бонусы за то, что закрывал глаза на все нарушения на строительстве житомирской объездной дороги.

«На основе дискуссий, проведенных между господином Срибняком и господином Орсини, владельцем IRD, этот пакет содержал компенсацию за услуги господина Магалецкого. Деловые переговоры завершились обязательством господина Магалецкого поддержать IRD, а также ее партнеров и соучастников в выигрыше будущих тендеров, финансируемых недавно подписанным кредитным соглашением между правительством Украины и ЕБРР» — сообщает источник.

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Кроме того, в распоряжение журналистов попали документы, согласно которым жена Срибняка Алла как ФЛП ежемесячно получала от ЕБРР 3 тысячи евро за консультации, которых не предоставляла.

«Все эти схемы, переписки и теплые обеды с непрозрачными пакетами, похоже, направлены на затягивание строительства дорог в Украине, еще и за кредитные средства, которые вскоре мы будем с вами отдавать», — подытожили журналисты.

ЕБРР, Марк Магалецкий
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