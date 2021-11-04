ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз роста экономики Украины в 2021 году на уровне 3,5%, свидетельствует его ноябрьский прогноз, обнародованный в четверг.
«Банк прогнозирует рост ВВП страны в 2021 и 2022 годах на 3,5%», — указал ЕБРР.
По мнению ЕБРР, росту экономики в текущем году будет способствовать урожай зерновых и продолжение нормализации активности бизнеса, а среди рисков прогноза остается медленное продвижение реформ и развертывания вакцинации.
Как прокомментировал региональный экономист ЕБРР Димитар Богов, в начале следующего года показатели инфляции начнут переходить к цели Национального банка 5%, поскольку постепенно исчерпается эффект низкой базы сравнения. Когда инфляция достигнет таргета НБУ, зависит также от других факторов, среди которых — глобальная инфляция. По его мнению, показатель инфляции в Украине приблизится к инфляционному таргету ближе к концу 2022 года или в 2023-м.
Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%. В этом году Минэкономики и правительство ожидают роста на 4,1%. Национальный банк ожидает роста экономики в 2021 году на 3,1%, в 2022- на 3,8%.
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