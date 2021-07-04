Wizz Air запустил рейс из «Борисполя» в столицу ОАЭ

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi объявила о запуске рейса из международного аэропорта «Борисполь» в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Авиакомпания уже открыла продажу билетов на рейс в Абу-Даби.

Об этом сообщает пресс-служба Wizz Air.

Лоукостер уже совершил первый рейс по направлению «Борисполь» — Абу-Даби. Полет состоялся 3 июля. В дальнейшем рейсы будут осуществляться каждые вторник и субботу в июле, а в августе летать будут еще и каждый четверг.

«Этот маршрут соединяет международный аэропорт Абу-Даби с международным аэропортом „Борисполь“, создавая возможности как для бизнес-путешествий, так и для отдыха в Украине и ОАЭ», — заявили в авиакомпании.

Билеты уже доступны для бронирования на сайте и в мобильном приложении авиакомпании Wizz Air.