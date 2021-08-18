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Сбежавший из страны президент Афганистана находится в Абу-Даби

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Сбежавший из страны президент Афганистана находится в Абу-Даби

Бежавший из Афганистана президент страны Ашраф Гани находится в столице ОАЭ Абу-Даби. С таким утверждением выступил в среду телеканал Kabul News на своей странице в Twitter.

В воскресенье вечером, за несколько часов до того как члены радикального движения «Талибан» без боя вошли в Кабул, Гани покинул страну. Ранее Kabul News утверждал, что он остановился в Омане, куда прибыл из Таджикистана. При этом газета Hasht e Subh Daily указала, что Гани вылетел в Оман из Узбекистана. Вместе с ним афганскую столицу покинули его супруга Рула Гани и еще два человека. Официальной информации о местонахождении Гани на данный момент нет.

Как заявил экс-президент в Facebook, он сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития. Уезжая, он прихватил с собой внушительный объем наличных денег, не поместившихся в вертолет, уверяли в посольстве РФ в Кабуле.

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Вслед за Гани из страны бежали другие высокопоставленные чиновники и политические деятели. Среди них маршал Абдул-Рашид Дустум и Атта Мохаммад Нур, которые ранее объявили войну талибам в провинции Балх, бывший заместитель главы Совета национальной безопасности Афганистана Серур Ахмад Дуррани, последний министр обороны Бисмилла Мохаммади и другие.

Афганистан, Абу-Даби, Ашраф Гани
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