Войти
Трамп раскритиковал Байдена за решение по «Северному потоку – 2»
позиция
Трамп раскритиковал Байдена за решение по «Северному потоку – 2»
Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной
соседи
Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

США в следующем году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI

148
США в следующем году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI

Соединенные Штаты Америки в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Одесской области во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины.

«Украина вместе с США, с Великобританией, Турецкой Республикой и многими нашими друзьями и другими странами активно реализует совместные масштабные проекты относительно обновления нашего корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава... В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, много лет шли разговоры о необходимости нового пункта базирования для патрульных катеров, и «мы отказались от разговоров и приступили к реальной работе».

«В порту «Пивденный» формируется соответствующая инфраструктура, развернуто управление дивизиона кораблей, базируются 2 катера типа «Island» и ожидается пополнение еще не менее 3 катеров, которые сейчас проходят модернизацию в США», - сообщил Президент.

Он уточнил, что конкретными мероприятиями наполняется и подписанный в прошлом году Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Великобританией: в краткосрочной перспективе, по его словам, украинский флот пополнится противоминными кораблями и современными ракетными катерами.

Зеленский отметил, что возрождение украинского флота в последние годы - «это доказательство наших реальных действий для решения оборонных задач и задач в сфере безопасности».

«У нас есть реформированные органы военного управления флота, которые активно внедряют стандарты НАТО. 4 экипажа патрульных катеров от командира до матроса ранее прошли курсы подготовки в США и показали высокие показатели совместимости с экипажами кораблей Альянса», - уточнил глава государства.

Он также напомнил, что год назад в Украине обсуждали и считали показатели для формирования военно-морской базы на Азовском море.

«И уже сегодня военно-морская база «Восток» в Бердянске наращивает способности и активно развивает свою инфраструктуру. А состав наших сил на Азове усилен еще 2 боевыми катерами», - сообщил президент.

По словам Зеленского, в нашем государстве также продолжается активное наращивание боевых возможностей украинского военного флота за счет отечественных образцов вооружения и отечественной техники.

Он напомнил, что ранее в Украине были успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс «Нептун», который дает возможность достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

«Наша гордость - морская пехота - шаг за шагом обновляет парк боевой техники в сотрудничестве с международными партнерами, совершенствует боевую выучку, наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации... Таких примеров эффективного и результативного взаимодействия с нашими иностранными партнерами - уже десятки, за что я хочу искренне поблагодарить каждую страну, каждого из наших партнеров», - сказал Зеленский.

Читайте также: В РФ выявили максимальное с января число случаев заражения коронавирусом

Как сообщалось, 4 июля в Украине отмечается День Военно-морских сил ВСУ и День работников морского и речного флота.

В июне прошлого года правительство США провело необходимые процедуры для утверждения продажи Украине 16-ти патрульных катеров Mark VI, а также связанного с ними оснащения ориентировочной стоимостью 600 млн долл.

По данным Агентства по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности США, кроме 16-ти боевых катеров, Украине будут проданы 32 орудия MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR); 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-мегаметровой локационной системой; 16 идентификационных систем IFF; 40 орудий MK44; коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запасные и ремонтные части; инструменты и испытательное оборудование и т.п.

ВМС Украины, Владимир Зеленский, Mark VI
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 4 июля 2021
Суббота, 3 июля 2021
Пятница, 2 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

«Налоговая экспроприация» или «налоговый грабеж»?

Резкая «налоговая экспроприация» - а Офис президента и Кабинет Министров рассчитывают получить сразу до 50 миллиардов гривен - это стресс для экономики. Но одно дело, когда стресс испытывает полностью здоровый организм. А наш организм ослаблен спадом ВВП, максимальной безработицей, большой закредитованностью перед МВФ и другими финансовыми структурами и другими негативными факторами.
Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

Песня убегающих инвесторов: слова Гетьманцева, музыка Коломойского

За №5600 голосовали большинство «слуг народа», депутатская группа «За будущее», которую 50/50 контролируют олигарх Игорь Коломойский и министр внутренних дел Арсен Аваков, а также группа «Доверие», представляющая интересы Андрея Веревского и других аграрных магнатов. И такая картина только подтверждает версию о том, что Кабинет Министров является только формальным автором, а на самом деле №5600 написал глава комитета ВР по финансовой и налоговой политике Даниил Гетманцев по заказу олигарха Коломойского.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Зеленский полностью прогнулся под Медведчука в вопросах отношений с Россией

Эксклюзивное Владимира Зеленского агентству «Интерфакс-Украина» вышло сразу же после «прямой линии» Владимира Путина, состоявшейся 30 июня, что выглядит как попытка дать ответ на тезисы в отношении Украины, прозвучавшие от российского президента. Зеленский заговорил словами своего главного политического оппонента Виктора Медведчука.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016