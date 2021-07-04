США в следующем году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI

Соединенные Штаты Америки в следующем году начнут передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Одесской области во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины.

«Украина вместе с США, с Великобританией, Турецкой Республикой и многими нашими друзьями и другими странами активно реализует совместные масштабные проекты относительно обновления нашего корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава... В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, много лет шли разговоры о необходимости нового пункта базирования для патрульных катеров, и «мы отказались от разговоров и приступили к реальной работе».

«В порту «Пивденный» формируется соответствующая инфраструктура, развернуто управление дивизиона кораблей, базируются 2 катера типа «Island» и ожидается пополнение еще не менее 3 катеров, которые сейчас проходят модернизацию в США», - сообщил Президент.

Он уточнил, что конкретными мероприятиями наполняется и подписанный в прошлом году Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Великобританией: в краткосрочной перспективе, по его словам, украинский флот пополнится противоминными кораблями и современными ракетными катерами.

Зеленский отметил, что возрождение украинского флота в последние годы - «это доказательство наших реальных действий для решения оборонных задач и задач в сфере безопасности».

«У нас есть реформированные органы военного управления флота, которые активно внедряют стандарты НАТО. 4 экипажа патрульных катеров от командира до матроса ранее прошли курсы подготовки в США и показали высокие показатели совместимости с экипажами кораблей Альянса», - уточнил глава государства.

Он также напомнил, что год назад в Украине обсуждали и считали показатели для формирования военно-морской базы на Азовском море.

«И уже сегодня военно-морская база «Восток» в Бердянске наращивает способности и активно развивает свою инфраструктуру. А состав наших сил на Азове усилен еще 2 боевыми катерами», - сообщил президент.

По словам Зеленского, в нашем государстве также продолжается активное наращивание боевых возможностей украинского военного флота за счет отечественных образцов вооружения и отечественной техники.

Он напомнил, что ранее в Украине были успешно завершены государственные испытания и принят на вооружение отечественный ракетный комплекс «Нептун», который дает возможность достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей.

«Наша гордость - морская пехота - шаг за шагом обновляет парк боевой техники в сотрудничестве с международными партнерами, совершенствует боевую выучку, наращивает инфраструктуру полигонов и пунктов постоянной дислокации... Таких примеров эффективного и результативного взаимодействия с нашими иностранными партнерами - уже десятки, за что я хочу искренне поблагодарить каждую страну, каждого из наших партнеров», - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 4 июля в Украине отмечается День Военно-морских сил ВСУ и День работников морского и речного флота.

В июне прошлого года правительство США провело необходимые процедуры для утверждения продажи Украине 16-ти патрульных катеров Mark VI, а также связанного с ними оснащения ориентировочной стоимостью 600 млн долл.

По данным Агентства по вопросам оборонного сотрудничества и безопасности США, кроме 16-ти боевых катеров, Украине будут проданы 32 орудия MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR); 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-мегаметровой локационной системой; 16 идентификационных систем IFF; 40 орудий MK44; коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запасные и ремонтные части; инструменты и испытательное оборудование и т.п.