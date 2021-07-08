Слушания по делу MH17 отложили до 6 сентября

Голландский суд приостановил до 6 сентября слушания по делу о крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Соответствующее решение огласил в четверг судья Хендрик Стейнхёйс.

«Слушания по делам всех четверых обвиняемых возобновятся 6 сентября», — сказал он.

Как ожидается, в ходе данного заседания родственники погибших смогут выступить с обращением к суду.

Пассажирский Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.