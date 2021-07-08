В Виннице незаконная майнинг-ферма работала прямо на территории облэнерго

Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала незаконный отбор больших объемов электроэнергии в Виннице, который осуществляли организаторы фермы для майнинга криптовалют.

Как сообщает прес-служба СБУ, незаконное предприятие находилось непосредственно в одном из бывших складских помещений АО «Винницаоблэнерго» на промплощадке предприятия.

«Злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО „Винницаоблэнерго“. Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это крупнейшая подпольная криптоферма, которую когда-либо выявляли украинские правоохранители, на её территории изъято почти 5 тыс. единиц компьютерной техники.

«В ходе санкционированных обысков по месту функционирования фермы и по адресам проживания фигурантов было изъято 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию по учету потребления электроэнергии, блокноты, телефоны, флэш-накопители», — сообщают в спецслужбе.

Как сообщается, по предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн.

«При этом незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям — без света могли остаться целые кварталы Винницы», — отмечают в СБУ.

Там подчеркивают, что сейчас продолжаются оперативно-следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастности должностных лиц АО «Винницаоблэнерго».

«Правоохранителями зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК Украины», — добавляют в спецслужбе.