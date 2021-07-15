В WhatsApp тестируют новую функцию

Глава WhatsApp Уилли Кэткарт сообщил о запуске бета-версии приложения с поддержкой нескольких устройств для работы с одной учетной записью.
«Мы с радостью выпускаем новую бета-версию WhatsApp с возможностью работы с несколькими устройствами. Теперь вы можете пользоваться им на десктопе или через веб-интерфейс, даже когда телефон не активен и не подключен к интернету», — написал Кэткарт в твиттере.
Он отметил, что до недавнего момента пользоваться мессенджером одновременно можно было только на одном устройстве, а работа десктоп-версии и веб-интерфейса работала по принципу отзеркаливания смартфона — то есть было необходимо держать гаджет включенным и с доступом к интернету.
Пока доступ к новой функции есть у участников программы бета-тестирования WhatsApp.
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