Войти
Трамп заявил о потере США уважения в мире
позиция
Трамп заявил о потере США уважения в мире
Зеленский прокомментировал встречу Байдена и Меркель
официально
Зеленский прокомментировал встречу Байдена и Меркель

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

КС считает обязанностью граждан страны владеть украинским языком

212
КС считает обязанностью граждан страны владеть украинским языком

Владение украинским языком является обязанностью каждого гражданина Украины.

Об этом говорится в решении Конституционного суда Украины, который рассматривал конституционность закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

«Владеть украинским языком как языком своего гражданства — обязанность каждого гражданина Украины. При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков для личного общения», — говорится в документе, который был обнародован на сайте КС в четверг.

В нем отмечается, что порядок функционирования украинского языка как государственного и его поддержка государством должны сочетаться с уважительным отношением к языкам национальных меньшинств, исторически проживающих в пределах Украины, и обеспечением защиты языковых прав лиц, принадлежащих к таким меньшинствам.

«Украинский язык является неотделимым атрибутом украинской государственности, сохраняет свою историческую преемственность от древнекиевской эпохи. Украинский язык — непременное условие (conditio sine qua non) государственности Украины и ее соборности», — подчеркивают в КСУ.

Там уточняют, что нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного никоим образом не дискриминирует русскоязычных граждан и не ограничивают перечень языков коренных народов и национальных меньшинств, о чем заявляли народные депутаты, которые подали представление о конституционности закона в КС.

«Конституционный суд установил, что оспариваемый закон не содержит предписаний, которые могут ограничивать свободное развитие, использование и защиту языков, имеющих юридический статус языков национальных меньшинств (включая русский), а также тех предписаний, которые препятствовали бы государству способствовать развитию самобытности, в частности языковой, коренных народов и национальных меньшинств Украины», — сообщает отдел коммуникаций КСУ.

Отмечается, что Суд констатировал, что законодательное урегулирование, целью которого является утверждение украинского языка как государственного, защищает также и демократический строй нашего государства, а подобранные законодателем средства в рамках примененного в законе дифференцированного подхода является соразмерным легитимной цели, которая преследовалась в оспариваемом законе.

«Суд считает, что оспариваемый закон является юридическим инструментом преодоления последствий длительного пребывания разных частей Украины в составе других государств и общей русификации Украины, которая продолжалась не одно столетие во время пребывания Украины в составе сначала царской России, а затем СССР, и является надлежащей юридической основой для внедрения институциональных механизмов, обеспечивающих функционирование украинского языка как государственного с возможностью применять государством меры поддерживающего действия (affirmative action) в пользу украинского языка, не препятствуя развитию, использованию и защите языков национальных меньшинств Украины», — уточняют в КС.

Кроме того, сообщается, что Конституционный суд не обнаружил нарушения права законодательной инициативы народных депутатов Украины во время рассмотрения оспариваемого закона на пленарных заседаниях Верховной Рады и его принятия.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов. Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.

Читайте также: Константин Жеваго объявлен в международный розыск

21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно соответствия языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являются депутаты Рады от «Оппозиционного блока» Александр Долженков и председатель фракции «Оппозиционный блок» в Раде Вадим Новинский.

14 июля 2021 года Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

украинский язык, КС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 15 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
Сергей Куюн
Сергей Куюн
директор «Консалтинговой группы А-95»

Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco

Вижу новую волну срача вокруг Глуско, считаю нужным кое-что уточнить и кое-чем поделиться. Возможно, вместе поймем, что происходит. Устраивайтесь поудобнее, малята!
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как найти время учиться, когда времени нет

Блогер и предприниматель предлагает 4 стратегии освоения нового для занятых людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016