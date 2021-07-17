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Визит Зеленского в США в июле не состоится, - СМИ

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Визит Зеленского в США в июле не состоится, - СМИ

Визит Владимира Зеленского в США пройдет в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонной беседы президентов Украины и США.

Как сообщает ZN.ua со ссылкой на источники, еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с замгоссекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений (памятуя о конфузе Банковой, неверно передавшей смысл беседы Зеленского с Байденом на сайте президента Украины и приписавшей главе Белого дома поддержку предоставления Украине ПДЧ в НАТО). Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово «июльский» из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

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В настоящее время, по информации издания, Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но до Дня Независимости Украины), что вызывает крайнее неудовольствие украинской стороны.

Владимир Зеленский, Джо Байден
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