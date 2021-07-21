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В Украине впервые предъявили обвинения в пиратстве

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В Украине впервые предъявили обвинения в пиратстве

Служба безопасности сообщила о задержании украинца, захватившего судно в Индийском океане и требовавшего выкуп за его освобождение. Как отмечается в сообщении спецслужбы в среду, это первый случай в истории Украины, когда ее гражданину предъявлено обвинение в пиратстве.

«СБУ задержала гражданина Украины, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение. Это первый случай в истории страны, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве согласно Уголовному кодексу Украины», — говорится в сообщении ведомства.

По его информации, пиратом оказался житель Николаевской области, устроившийся в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. «Но вместо того, чтобы охранять судно, человек сам захватил его. Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в размере $500 тыс.», — отметили в СБУ. Переговоры с менеджерами компании судовладельца продолжались четыре дня, в течение которых представители компании смогли уговорить пирата сдать оружие и разблокировать лодку за шесть тысяч долларов.

Но когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз он требовал $100 тыс., угрожая выбросить все оружие за борт. Компания отказалась выплачивать выкуп, после чего пират успел выбросить часть оружия, но был остановлен силой. Как указала СБУ, поскольку события происходили в открытом море, то было неясно, к чьей юрисдикции относится привлечение злоумышленника к ответственности.

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Пирата, который после приезда на родину несколько раз менял паспорта и места жительства, удалось задержать уже в ходе спецоперации СБУ в Николаеве. Ему предъявили обвинение по статье о пиратстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

пиратство, СБУ
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