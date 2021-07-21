Полиция расследует взрыв в здании в центре Днепра

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в здании в Соборном районе Днепра, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
«21 июля около 07:00 в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе. В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.
Отмечается, что пострадавших в результате взрыва нет.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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