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Полиция расследует взрыв в здании в центре Днепра

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Полиция расследует взрыв в здании в центре Днепра

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в здании в Соборном районе Днепра, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

«21 июля около 07:00 в полицию поступило сообщение о взрыве в нежилом помещении на первом этаже одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе. В результате взрыва дом получил механические повреждения в виде выбитых окон», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что пострадавших в результате взрыва нет.

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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа отделения полиции, взрывотехники, кинологи, сотрудники ГСЧС и СБУ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Днепр, взрыв
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