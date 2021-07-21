Стал известен хозяин летней Олимпиады 2032 года

Игры Олимпиады 2032 года примет австралийский город Брисбен, объявил Международный олимпийский комитет.

Австралии было отдано предпочтение перед Германией, Индией, Индонезией, Испанией и Катаром.

Эти игры станут третьими, которые примет Австралия.

Ранее Олимпийские игры на Зеленом континенте проходили в Мельбурне (1956 год) и Сиднее (2000 год).

Столица Игр впервые была избрана по новой процедуре - без заявочной кампании городов-кандидатов. Специальная комиссия МОК по летним Олимпиадам обсуждала возможность проведения Игр с национальными олимпийскими комитетами и правительствами стран, которые изъявили желание принять соревнования, после чего были отобраны наиболее подходящие кандидаты.