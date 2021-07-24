Украина решила организовать первый саммит жен и мужей глав государств

23 августа в Киеве запланирован первый в истории саммит первых леди и джентльменов. Он будет организован по инициативе супруги президента Украины Елены Зеленской, сообщается на сайте главы государства.

«С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит положит начало хорошей традиции и создаст новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами», — сказала Зеленская.

Первые леди и джентльмены обсудят вопросы, связанные с пандемией коронавируса, а также вопросы образования и дискриминацию.

Мероприятие будет приурочено ко дню Независимости Украины. О месте проведения мероприятия и списке приглашенных не сообщается.