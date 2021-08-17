На саммит к Елене Зеленской приедут 11 первых леди и джентльменов

В саммите первых леди и джентльменов, который пройдет в Киеве 23 августа, будет 11 участников, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Для первого саммита мы собрали достаточное количество участников. Их будет 11. Учитывая Covid-19, некоторые из них будут онлайн, некоторые будут присутствовать физически, но это очень-очень хороший результат для первого такого саммита. Я убежден, что на следующем саммите участников уже будет больше, мы над этим тоже будем работать», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» во вторник.

По словам министра, участниками саммита будут не только первые леди, но и эксперты.

«Там будут звезды среди первых леди, также настоящие звезды среди экспертов и модераторов», — добавил Кулеба.

Глава МИД Украины указал, что локацией для саммита будет София Киевская.

«Будут гости и из Европы, и из-за океана», — отметил он.

Как сообщалось, саммит первых леди и джентльменов «Мягкая сила в новой реальности» инициирует супруга президента Украины Елена Зеленская. Мероприятие будет направлено на решение гуманитарных вопросов.