На Киевщине задержана банда «Сенсея», совершившая почти 20 серьёзных преступлений

В Киевской области правоохранителями задержана преступная группа из 10 человек, которую возглавлял президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине. Подтверждена причастность участников банды к почти двум десяткам тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили в Министерстве внутренних дел.
«20 разбойных нападений, 10 вооруженных фигурантов, автоматы и взрывчатка Полиция Киевской области задержала особо опасную разбойную банду „Сенсея“. Правоохранители разоблачили уникальную по уровню подготовки, мастерства конспирации и характеру совершения преступлений организованную преступную группу, которая действовала с 2017 года. На счету разбойников кровавое нападение на юриста в столице, разбой в имении судьи апелляционного суда и нападение на мэра одного из городов», — сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук во вторник утром.
По информации правоохранителей, в состав преступной группы входили 10 фигурантов. «Сейчас подтверждена причастность злоумышленников к совершению менее двух десятков тяжких и особо тяжких преступлений», — отметили в МВД.
В ведомстве подчеркнули, что возглавлял банду 42-летний житель Черниговщины с позывным «Сенсей» — президент Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине.
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