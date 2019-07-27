Полиция поймала главаря банды, укравшей ювелирных изделий на более чем $5 млн

Оперативники Национальной полиции Украина задержали главаря группировки грабителей ювелирных магазинов, который больше года скрывались от правоохранителей.

«14 месяцев оперативники департамента уголовного розыска и Херсонского главка полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать банду налетчиков на ювелирные магазины. Сумма нанесенного разбойниками ущерба составляет более 5 млн долл», — сообщает Национальная полиция на странице в Фейсбук в субботу.

Сейчас полицейские разыскали и задержали опасного из них — организатора группы.

Как рассказал первый заместитель начальника департамента уголовного розыска Сергей Прудченко, злоумышленники настолько все отрабатывали, определяли роли и действия каждого члена, что их нападение продолжалось не более 2 минут.