Безос предложил NASA $2 млрд в обмен на участие в лунной программе

Основатель компании Blue Origin, миллиардер Джефф Безос написал открытое письмо главе NASA Биллу Нельсону, в котором предложил ему покрыть издержки на лунную программу в обмен на участие компании в проекте. Письмо размещено в блоге на сайте Blue Origin.

Так, по предложению Безоса, Blue Origin откажется от всех платежей в размере до $2 млрд в текущем финансовом году и двух последующих. «Это предложение не является отсрочкой, а представляет собой прямой и постоянный отказ от этих платежей. Это предложение дает время, чтобы правительство наверстало упущенное», — говорится в открытом письме.

Blue Origin также в дополнение к этому предложению за свой счет внесет вклад в разработку и запуск на низкую околоземную орбиту устройства, которому предстоит найти безопасный путь к Луне (pathfinder mission).

Помимо этого, компания готова заключить контракт с фиксированной ценой, который защитит NASA от проблем, связанных с увеличением затрат партнеров.

Ранее в апреле NASA заключило контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля с компанией Илона Маска SpaceX. Однако Blue Origin и еще один участник тендера, компания Dynetics, опротестовали решение. В итоге 1 мая контракт с SpaceX приостановили до тех пор, пока в Главном контрольном управлении США не рассмотрят жалобы. Урегулирование споров ожидается до 4 августа.

В своем письме к Нельсону Безос подчеркивает, что NASA создало неконкурентную среду, выбрав одного подрядчика вместо двух. Конкуренция, считает глава Blue Origin, помешает исполнителю контракта иметь «непреодолимое влияние» на NASA. В отсутствии конкуренции лунные амбиции NASA придется отложить и в конечном счете они обойдутся дороже и не будут служить национальным интересам США, написал Безос.

Он также в очередной раз напомнил, что SpaceX была единственной компанией-участником тендера, которой предложили пересмотреть стоимость своего контракта до объявления победителя. Blue Origin не предлагали такой возможности. «Это была ошибка, это было необычно и это была упущенная возможность. Но исправить это еще не поздно», — написал Безос.