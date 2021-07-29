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СМИ узнали имена новых заместителей главы МВД Монастырского

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СМИ узнали имена новых заместителей главы МВД Монастырского

Кабинет министров Украины 29 июля получил представление о назначении трех новых заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского. Это Богдан Драпьятый, Игорь Бонадренко и Мэри Акопян, сообщает ZN.ua.

Богдан Драпьятый возглавляет секретариат Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. С ним новый глава МВД вместе работал в комитете (Монастырский был его главой — Ред.). Драпьятый стал руководителем Секретариата во время председательства в этом Комитете Андрея Кожемякина. В аппарат ВР попал помощником к Виктору Шемчуку, который в 2007 некоторое время был постоянным представителем президента в АР Крым.

В свою очередь помощником Шемчука во время его работы постпредом был Евгений Драпьятый — отец нынешнего главы секретариата правового комитета Рады.

Игорь Бондаренко является директором Департамента информатизации МВД, а Мэри Акопян возглавляет Департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.

Судя по нынешнему направлению работы, Акопян будет заместителем министра по вопросам европейской интеграции. Она на этой должности заменит Татьяну Ковальчук, которая у экс-миниситра Арсена Авакова отвечала за международку.

В свою очередь Игорь Бондаренко может стать заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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Напомним, 15 июля парламент проголосовал за отставку главы МВД Арсена Авакова. Он был единственным министром, которому удалось поработать во всех составах Кабмина после Майдана.

16 июля Верховная Рада назначила новым главой МВД председателя парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

МВД, Денис Монастырский
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