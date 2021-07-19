Байден рассчитывает, что Facebook прекратит поток дезинформации о вакцинах

Президент США Джо Байден рассчитывает на то, что компания Facebook предпримет действия по борьбе с дезинформацией о вакцинах от коронавируса на своей платформе.
В понедельник американский лидер выступал в Белом доме с речью, посвященной восстановлению американской экономики от последствий пандемии. В конце мероприятия журналисты попросили Байдена объяснить его прошлые высказывания о социальных сетях и распространяемой в них дезинформации о вакцинах. Байден ранее, комментируя эту тему, заявлял, что «они убивают людей», поскольку основная часть заболевших в настоящий момент в США — это те, кто не вакцинировался.
Отвечая на соответствующий вопрос, Байден пояснил, что имел в виду под словом «они» не руководство социальных сетей, а тех пользователей, которые распространяют дезинформацию. «Я надеюсь на то, что Facebook вместо того, чтобы принимать это на свой счет, ... сделает что-то с этой дезинформацией», — заявил он.
Также Байден в очередной раз призвал американцев вакцинироваться против коронавируса COVID-19.
«Если вы вакцинированы, у вас есть защита от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти. Если вы не вакцинированы, то у вас нет защиты. Поэтому, пожалуйста, вакцинируйтесь. Вакцинируйтесь сейчас. Это бесплатно, безопасно и удобно», — призвал Байден.
«Единственный способ оставить коронавирус позади — добиться как можно большего числа вакцинаций среди американцев», — добавил президент.
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