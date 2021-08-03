Новые смартфоны Pixel получат разработанный Google процессор

Компания Google официально подтвердила выход новых смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro и раскрыла часть подробностей о новинках. Технические характеристики новых Pixel 6 и Pixel 6 Pro и стоимость смартфонов будут названы осенью в рамках официальной премьеры устройств Google.

Главной технической особенностью устройств станет процессор Tensor, использующий технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Как заявляет Google, новые Pixel 6 и Pixel 6 Pro получат новое ядро безопасности Titan M2, которое обеспечит смартфонам самый высокий уровень аппаратной безопасности среди всех устройств. Из других анонсированных новинок — улучшенная система камер и продвинутая технология распознавания речи.

Полностью будет переработан дизайн смартфонов. Увеличившиеся в размерах элементы камеры вынудили разработчиков устройства разместить их в отдельном блоке на всю ширину корпуса, а сами гаджеты будут иметь алюминиевую раму — матовую и полированную у Pixel 6 и Pixel 6 Pro соответственно. На рынок смартфоны выйдут в разных цветовых исполнениях — блок камер будет черным, но цвет тыльных панелей над и под ним станет отличаться. Судя по тизерам, предложат черный, белый, серебристый, зеленый, персиковый и розовый варианты.