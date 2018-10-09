Google показала новые смартфон, планшет и дисплей

Компания Google представила новейшие смартфоны Pixel 3, Pixel 3XL и планшет Pixel Slate.
Как рассказал на презентации, представляя новинку, вице-президент компании Рик Остерлох, «мы создали лучшую в мире камеру и поместили ее в лучший в мире смартфон — Pixel 3».
У Pixel 3 5,5-дюймовый экран, Pixel 3 XL обладает 6,3-дюймовым экраном с вырезом в верхней части, похожей на «челку» iPhone. Оба устройства оснащены процессором Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ постоянной памяти, основной камерой на 12 МП, двойной фронтальной камерой на 8 МП, одна из которых широкоугольная и позволяет делать групповые селфи.
Оба телефона имеют стеклянную заднюю панель для беспроводной зарядки Pixel Stand. Смартфоны доступны в трёх цветах: черном, белом и «не розовом».
Стоимость телефона стартует с отметки 799 долларов. Беспроводная зарядка обойдется в 79 долларов.
«Для жизни как в работе, так и в игре, мы представляем планшет, обладающий мощностью и продуктивностью настольного компьютера», — сказал представитель компании, объявив новинку — Pixel Slate.
Pixel Slate на основе ChromeOS оснащён экраном с плотностью пикселей 293 ppi, двумя динамиками на лицевой стороне, а также двумя камерами на 8 МП на лицевой и задней панелях. В кнопке включения расположен сканер отпечатка пальца, который позволяет быстро разблокировать устройство.
В чехле для Slate есть клавиатура с подсветкой и круглыми кнопками, а также подставка для экрана.
Цена на планшет начинается от 599 долларов, чехол с клавиатурой — 199 долларов, а ручка-стилус — 99 долларов.
Он также сообщил, что для домашнего использования компания разработала умный дисплей Google Home Hub.
Google Home Hub — новый гаджет от Google. Он может показывать фото, данные карт или календаря. С помощью устройства можно управлять устройствами «умного» дома.
Также оно может помочь на кухне, демонстрируя рецепт пошагово, или включить музыку с YouTube.
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