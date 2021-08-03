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НАБУ обвинило СБУ в содействии в уклонении от судопроизводства

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НАБУ обвинило СБУ в содействии в уклонении от судопроизводства

Сокрытие сотрудниками Службы безопасности Украины от детективов Национального антикоррупционного бюро Украины информации о местонахождении экс-судьи Днепровского районного суда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий, заявляют в НАБУ.

В сообщении, опубликованном в Телеграм-канале Бюро во вторник не указывается фамилия судьи, но уточняются обстоятельства его розыска и задержания, которые указывают на Николая Чауса.

«Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. Вместо этого имеем ситуацию фактического укрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирование процессуального закона», — говорится в сообщении.

В НАБУ также отмечают, что принятие мер безопасности к лицу, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, расследуемом следователями СБУ, «никоим образом не может быть основанием для укрытия такого лица от уголовного судопроизводства и неисполнения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей». «В очередной раз призываем СБУ соблюдать требования законодательства и доставить подозреваемого экс-судью уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Чаус был похищен неизвестными 3 апреля в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно. Однако он несколько раз выступал в интернет с видеообращениями к своей супруге. Чаус заявил, что его «никто не похищал, и находится в безопасности».

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30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ «отбили» экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

СБУ, НАБУ, Николай Чаус
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