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НАБУ і СБУ затримали депутата за незаконне переправлення через кордон Комарницького

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НАБУ і СБУ затримали депутата за незаконне переправлення через кордон Комарницького

Спецоперація Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України завершилась затриманням депутата Закарпатської обласної ради. Його підозрюють у сприянні незаконному перетину державного кордону особою, яка є фігурантом резонансної корупційної справи НАБУ і перебуває в розшуку.

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, мова йде про Дениса Комарницького — столичного бізнесмена з довгим шлейфом зв’язків у політичних та фінансових елітах. Журналісти-розслідувачі вже знаходили його у Відні, хоча офіційно державний кордон України Комарницький не перетинав. Зараз стало відомо, що переправлення ймовірно здійснювалося нелегальним маршрутом через українсько-румунський кордон.

Депутата облради, якого джерела називають Покорбою, вже доставили до Києва. У столиці йому планують оголосити підозру.

Хто такий Комарницький і чому його шукало НАБУ?

Ім’я Дениса Комарницького стало відомим широкому загалу у 2000-х роках — саме тоді він почав фігурувати у неформальних схемах, пов’язаних із управлінням міськими ресурсами в Києві. Хоч офіційно Комарницький не обіймав посад з 2010 року, слідство вважає його “смотрящим” за столицею, який координував ключові рішення у земельній, дозвільній та бюджетній сферах.

В опублікованих НАБУ матеріалах ідеться про мережу впливу, що охоплювала депутатів Київради, посадовців КМДА, бізнесменів і навіть окремих осіб в Офісі президента. Зокрема:

• Петро Оленич – заступник Кличка, відповідальний за земельні питання,

• Михайло Терентьєв – голова земельної комісії,

• Володимир Бондаренко – секретар Київради.

За версією слідства, Комарницький організовував поділ бюджетних потоків між фракціями, контролював розподіл дозволів на забудову, формував “відкати” за комунальні контракти та був бенефіціаром компаній, які вигравали великі міські тендери.

Втеча Комарницького, що відбулась попри воєнний стан і заборону виїзду для чоловіків призовного віку, викликала шквал критики на адресу прикордонної служби та силових органів.

Його зникнення стало ударом по потенційним свідченням, які могли пролити світло на зв’язки між корупційними схемами в Києві та вищими посадовцями України.

СБУ, НАБУ, корупція, Комарницький
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