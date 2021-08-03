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НАБУ задержало экс-судью Чауса

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НАБУ задержало экс-судью Чауса

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало бывшего судью Николая Чауса. Об этом сообщается на странице НАБУ в Телеграм.

«Только что в больнице «Феофания» детективы НАБУ задержали екссуддю Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому должен завтра, 4 августа, принять ВАКС (заседание назначено на 14:00). До этого момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая тайну следствия», - отмечается там.

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Напомним, 30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ «отбили» экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении.

НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул.Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы.

НАБУ, Николай Чаус
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Вторник, 3 августа 2021
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