В РФ у всех трудовых мигрантов будут брать отпечатки пальцев

Трудовые мигранты в России будут проходить обязательную дактилоскопию, заявили в пресс-центре МВД РФ. Такое правило коснется иностранцев, прибывших в страну на срок более 90 дней. Оно вступает в силу с 29 декабря. Сегодня же МВД сообщило о росте преступности среди иностранцев на 5% c начала года.

"29 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней",— отметили в российском ведомстве.

Законом также предусмотрено осуществление контроля за соблюдением требований к экзамену по русскому языку и истории России. Кроме того, планируется введение специального документа для иностранцев с электронным носителем информации, который поможет обеспечить стопроцентную идентификацию мигрантов.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной биометрической регистрации и медосвидетельствовании иностранцев, въезжающих в Россию более чем на три месяца. Документ обязывает проходить дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование. Согласно закону, иностранцы, приезжающие в Россию работать, обязаны пройти медосвидетельствование за 30 дней.