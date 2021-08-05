В РФ у всех трудовых мигрантов будут брать отпечатки пальцев

Трудовые мигранты в России будут проходить обязательную дактилоскопию, заявили в пресс-центре МВД РФ. Такое правило коснется иностранцев, прибывших в страну на срок более 90 дней. Оно вступает в силу с 29 декабря. Сегодня же МВД сообщило о росте преступности среди иностранцев на 5% c начала года.
"29 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней",— отметили в российском ведомстве.
Законом также предусмотрено осуществление контроля за соблюдением требований к экзамену по русскому языку и истории России. Кроме того, планируется введение специального документа для иностранцев с электронным носителем информации, который поможет обеспечить стопроцентную идентификацию мигрантов.
1 июля президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной биометрической регистрации и медосвидетельствовании иностранцев, въезжающих в Россию более чем на три месяца. Документ обязывает проходить дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование. Согласно закону, иностранцы, приезжающие в Россию работать, обязаны пройти медосвидетельствование за 30 дней.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016