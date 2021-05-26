Денежные переводы от трудовых мигрантов в Украину в марте резко увеличились

После сокращения в январе-феврале, в январе-марте объем денежных переводов в Украину увеличился на 1,1% до 2,905 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
В частности, за январь-март 2021 года через корсчета банков в Украину было переведено 207 млн долларов, через неформальные каналы — 1 056 млн долларов, через международные платежные системы — 685 млн долларов.
При этом в марте объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил 1 087 млн долларов, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года (945 млн долларов).
Как сообщалось ранее, по данным Национального банка, в 2020 году объем денежных переводов в пределах Украины увеличился на 23,6% до 255,2 млрд гривен. Более 78% переводов в пределах Украины обеспечивала тройка лидеров внутригосударственных систем — NovaPay, платежные организации АО «Укрпочта» и ООО «Украинская платежная система».
Национальный банк прогнозирует рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов на 8% до 13 млрд долларов по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом.
В 2021 году более 72% зарубежных переводов, с учетом пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, клиенты банка получили через Приват24 и другие цифровые каналы. В среднем украинцы получали из- за рубежа $374, а отправляли по $517.
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