В Житомирской области накрыли «цех» по добыче тротила из авиабомб времен Второй мировой

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщают о разоблачении «черных копателей», которые планировали наладить незаконную продажу тротила представителям криминальных кругов.

«Злоумышленники изымали взрывчатку из авиабомб и артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Правоохранители обнаружили у дельцов почти 15 кг взрывчатого вещества. Подпольный цех злоумышленники обустроили вблизи жилых домов одного из поселков в Житомирской области. Это представляло опасность для местных жителей», — говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Бердичевского района Житомирской области, а боеприпасы они собирали на местах бывших боевых действий. Найденные снаряды они раскрывали самостоятельно.

«Во время обысков в подпольном цехе правоохранители, среди прочего, обнаружили: две емкости с заготовленным тротилом; 37 авиационных бомб различного калибра; артиллерийский порох. Изъятые боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне», — говорится в сообщении.

Начало уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, ведется досудебное расследование.