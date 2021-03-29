Возле Запорожья сошли с рельсов несколько вагонов скоростного поезда «Интерсити»

«Укрзализныця» сообщает, что в результате схода с рельс нескольких вагонов скоростного поезда категории «Интерсити» № 732 Киев — Запорожье пострадавших нет, информация о задержках поездов отсутствует.

«Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда № 732 Киев — Запорожье. В результате инцидента никто не пострадал«, — отмечается в сообщении УЗ в понедельник.

По оперативной информации с рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 километрах от конечной станции следования — «Запорожье».

Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В настоящее время «Укрзализныця» решает вопрос их доставки до станции назначения.

Прорабатывается также вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса.