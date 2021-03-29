Возле Запорожья сошли с рельсов несколько вагонов скоростного поезда «Интерсити»

«Укрзализныця» сообщает, что в результате схода с рельс нескольких вагонов скоростного поезда категории «Интерсити» № 732 Киев — Запорожье пострадавших нет, информация о задержках поездов отсутствует.
«Укрзализныця» создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда № 732 Киев — Запорожье. В результате инцидента никто не пострадал«, — отмечается в сообщении УЗ в понедельник.
По оперативной информации с рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 километрах от конечной станции следования — «Запорожье».
Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В настоящее время «Укрзализныця» решает вопрос их доставки до станции назначения.
Прорабатывается также вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016