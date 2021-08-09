Россия представила в суд ООН ответ на обвинения со стороны Украины

Россия в понедельник представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации». Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«В рамках этого процесса, инициированного в январе 2017 года, Украина обвиняет Россию в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В ноябре 2019 года завершился предварительный этап, в ходе которого суд рассмотрел юрисдикционные возражения России и постановил продолжить рассмотрение дела по существу», — пояснили в российском дипведомстве.
Как заявили на Смоленской площади, в своем меморандуме Россия представила «фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы суд отклонил требования истца по обеим конвенциям». «По Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма опровергаются утверждения Киева о якобы террористической природе ДНР и ЛНР. Подчеркивается, что „антитеррористический“ антураж нужен Украине лишь для того, чтобы оправдать карательные меры в отношении республик, а также подвести сфабрикованные против России обвинения под юрисдикцию Международного суда ООН», — продолжили в российском министерстве.
По Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в российском меморандуме «опровергаются украинские инсинуации о якобы имеющей место дискриминации проживающих в Крыму украинцев и крымских татар, раскрывается реальная обстановка в сфере межнациональных и межэтнических отношений на полуострове». «В ближайшее время суд определится с дальнейшим графиком процесса. Согласно принятой практике сторонам должна быть предоставлена возможность для дополнительного обмена состязательными бумагами по вопросам существа. Далее предстоят устные слушания, сроки проведения которых установит суд», — добавили в МИД РФ.
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