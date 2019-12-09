Суд ООН обнародовал отчет о расследовании военных преступлений на Донбассе

Международный уголовный суд (МУС) ООН опубликовал отчет по предварительным расследованиям за 2019 год. Отдельная статья доклада посвящена ситуации в Украине.
В документе описываются проведенная следователями МУС в 2019 году работа и планы дальнейших действий.
В отчете о ситуации на Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин. Более 7 тыс. человек получили ранения, большая часть из них — в результате обстрелов, от которых пострадали территории, занимаемые обоими сторонами конфликта. В отчете отмечается, что тяжелую артиллерию также используют обе стороны.
Офис МУС зафиксировал более 1,2 тыс. случаев предположительных военных преступлений на Донбассе. Подозреваемыми в их совершении являются представители обеих сторон, но большая часть тяжелых преступлений была совершена представителями самопровозглашенных республик. Эти преступления относятся к юрисдикции Международного уголовного суда ООН.
В Крыму, по данным МУС, с 26 февраля 2014 года и в дальнейшем совершались преступления, в том числе убийства, пытки, незаконные лишения свободы, принуждение к службе в армии, высылка части населения, а также «захват имущества противника, которое не объясняется нуждами войны, включая частное имущество и культурные ценности».
Дело «Ситуация в Украине» стало объектом предварительного расследования Международного уголовного суда в апреле 2014 года. Тогда правительство Украины подало декларацию в суд, признав тем самым его юрисдикцию в данном вопросе.
Россия в 2016 году отказалась участвовать в работе суда.
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