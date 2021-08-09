«Он не бандеровец»: Лукашенко считает Зеленского неплохим человеком

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не считает президента Украины бандеровцем, отмечая, что политики не всегда совершают действия по своей воле.

«Я всегда информировал президента России, что вот (президент Украины Владимир Зеленский — ред.) неплохой человек. Он не бандеровец. Даже если он будет говорить как бандеровец, он не бандеровец. Знаете, иногда политикам приходится делать то, чего не хочется», — сказал он в понедельник в ходе «Большого разговора» с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества.

В то же время Лукашенко обвинил украинские власти в подготовке боевиков против Беларуси. Их якобы перебрасывали в Беларусь.

«Украинские власти причастны к подготовке боевиков и их переброске в Беларусь», — отметил Лукашенко.

Он рассказал об отношениях с украинским руководством.

«Я вокруг Владимира Владимировича (Путина, — ред.) вертелся, как юла, вокруг Порошенко, Зеленского..., как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо то... Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось?», — сказал он.

По его словам, Зеленский побежал за Западом.

«Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?» — сказал Лукашенко.

Как он сказал, оружие в Беларусь якобы поступает в основном из Украины, в связи с чем Минск был вынужден «намертво» закрыть границу, хотя сделать это трудно.