В Италии зафиксировали самую высокую температура в Европе с 1977 года

Температура в городе Флоридия (провинция Сиракузы на острове Сицилия) достигла в среду в 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву) 48,8 градуса Цельсия. Как сообщила газета Corriere della Sera, это самый высокий показатель, который когда-либо регистрировался в Европе с 1977 года - тогда в Афинах столбик термометра достиг отметки в 48 градусов.

Температурный рекорд во Флоридии еще должен быть рассмотрен и утвержден экспертами Всемирной метеорологической организации, отмечает газета.

На этой неделе южные, центральные, а также частично северные итальянские области находятся во власти африканского циклона, который принес на Апеннины рекордно высокие температуры. По данным издания, 20 августа 1999 года на Сицилии метеорологи зафиксировали 48,5 градуса, однако тогда рекорд не был признан официально. Во вторник в районе Сиракуз воздух прогрелся до 47 градусов.

Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - красный - уровень погодной опасности в 15 итальянских городах, в том числе в Риме, в связи с ожидаемой там в пятницу высокой температурой воздуха. В среду красный уровень метеотревоги из-за жары действовал в восьми городах. В связи с сильной жарой специалисты призвали соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается детей и пожилых людей. Им рекомендовано по возможности оставаться дома, пить больше воды и ограничить физические нагрузки. Метеорологи прогнозируют, что жаркая погода будет держаться как минимум до 15 августа.

Из-за волны зноя в стране ухудшилась ситуация с лесными пожарами. В последние дни на Апеннинах выявлены десятки локальных очагов возгорания, преимущественно в южных областях: в Апулии, Калабрии, на Сицилии, а также на Сардинии. В Калабрии жертвами лесных пожаров стали по меньшей мере три человека.