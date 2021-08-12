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Телеканал «Интер» в очередной раз проверят из-за фильмов с российскими актерами

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Телеканал «Интер» в очередной раз проверят из-за фильмов с российскими актерами

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины рассмотрел на заседании 12 августа результаты мониторинга ЗАО «Телеканал «Интер» с 26 июля по 7 августа текущего года, обнаружил признаки нарушения украинского законодательства назначил ему внеплановую невыездную проверку.

«Телеканал показывает фильмы с российскимиактерами, входящих в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и тем самым нарушает действующее законодательство», — сообщается на сайте Нацсовета.

В частности речь идет о фильмах «Место встречи изменить нельзя» при участии Станислава Говорухина, «Узник замка Иф» при участии Михаила Боярского, «Д’Артаньян и три мушкетера» при участии Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева, «По семейным обстоятельствам» при участии Евгения Стеблова и «Большая перемена» при участии Валентины Талызиной.

В Нацсовете подчеркивают, что закон «О телевидении и радиовещании» регламентирует, что не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции фильмов и телепередач, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, и опубликованный на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Проверку этого лицензиата регулятор проведет в период с 30 августа по 10 сентября 2021 года. Вещатель должен направить до 2 сентября в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения невыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассмотрены на заседании», — говорится в сообщении.

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По данным Нацсовета, это уже третья проверка, назначенная «Интеру» за подобные нарушения. Ранее, 15 и 29 июля, Нацсовет также принимал решения о проведении внеплановых проверок этого же вещателя. «Очевидно, телеканал не реагирует на решение регулятора и продолжает игнорировать действующее законодательство Украины», — отмечают в ведомстве.

Интер, Нацсовет по ТВ
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