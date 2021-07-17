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Жертвами аномальной жары в Канаде могли стать более 800 человек

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Жертвами аномальной жары в Канаде могли стать более 800 человек

Более 800 человек могли умереть из-за аномальной жары в западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV со ссылкой на судебно-медицинскую службу региона.

По ее данным, с 25 июня по 1 июля, когда столбики термометров поднимались выше 40 градусов Цельсия, в Британской Колумбии умерли 808 человек. Пик смертности пришелся на 29 июня, когда умерли 300 человек. В тот день температура воздуха поднималась до 49,6 градуса. Большинство из умерших были одинокими пенсионерами.

Судмедэксперты еще не установили, сколько из этих 808 человек могли умереть именно по причине аномальной жары, но, по их данным, за последние пять лет в период с 25 июня по 1 июля в Британской Колумбии по разным причинам умерли лишь 198 человек.

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По данным местного метеобюро, в период аномальной жары в небольшом населенном пункте Литтон был зафиксирован абсолютный температурный максимум в истории Канады — 49,6 градуса Цельсия. Позже из-за начавшихся лесных пожаров Литтон почти полностью сгорел.

Канада, жара
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