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Экономика Афганистана: какая страна досталась победителю

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Экономика Афганистана: какая страна досталась победителю

Если в период с 2003 по 2012 год рост экономики Афганистана в среднем составлял 9,4% под влиянием международной помощи и активного развития сектора услуг, то в 2015–2020 годах среднегодовой рост замедлился до 2,5%, следует из данных Всемирного банка. В прошлом году ВВП Афганистана упал на 5% главным образом в связи с пандемией COVID-19, оценивал в апреле Азиатский банк развития (официальный показатель от Национального управления статистики Афганистана — минус 1,9%).

В 2020 году, по оценке Всемирного банка, размер экономики Афганистана в долларовом выражении в текущих ценах составил $19,8 млрд при населении около 40 млн человек. Это примерно столько же, сколько в Боснии и Герцеговине, где проживает 3,3 млн. И меньше, чем в 30-миллионном Йемене ($23,5 млрд) или Исландии, где число жителей не дотягивает до 500 тыс. человек ($21,7 млрд).

По ВВП на душу населения Афганистан относится к беднейшим государствам на планете — $509, что ниже, чем в Судане, Руанде или Таджикистане. Афганский ВВП, по официальным данным, на 27% обеспечивает сельское хозяйство, на 12,5% — промышленность и на 56% — сфера услуг. «Частный сектор крайне мал, и занятость сосредоточена в низкопроизводительном аграрном секторе (44% рабочей силы занято в сельском хозяйстве)», — пишет Всемирный банк.

Международная помощь

По данным Всемирного банка, потоки финансовой помощи Афганистану снизились с примерно 100% ВВП в 2009 году до 42,9% ВВП в 2020 году на фоне многократного сокращения иностранного военного контингента. Уменьшение грантов привело к сокращению сектора услуг и дальнейшему ухудшению ситуации на рынке труда.

В начале августа Международный валютный фонд (МВФ) одобрил допэмиссию резервных активов в фонде для всех стран мира на сумму, эквивалентную $650 млрд. Исходя из квоты Афганистана в МВФ, стране достанутся расчетные единицы фонда (SDR), эквивалентные $455 млн. Представитель МВФ 13 августа заявил, что организация внимательно следит за происходящим в Афганистане, но о последствиях для отношений с МВФ пока говорить рано.

Влияние пандемии

По официальным данным афганского Минздрава, с начала пандемии по конец июля COVID-19 был выявлен у 146 тыс. человек, из которых около 6,6 тыс. скончались. Однако, по данным ООН, за время пандемии тесты на заражение коронавирусом были взяты только у 700 тыс. афганцев — крайне малый процент в масштабах всего населения страны (около 40 млн человек).

«В связи с ограниченными ресурсами в области общественного здравоохранения, низкой долей населения, которое обращается за тестированием на COVID-19, и отсутствием национального реестра смертности количество подтвержденных случаев заражения и смертей от коронавируса, скорее всего, занижено в целом по Афганистану», — отмечают в ООН.

Внешний долг

По данным Центробанка Афганистана, на середину 2020 года государственный внешний долг страны составлял около $2,14 млрд. Долг перед многосторонними институтами, такими как МВФ, Всемирный банк и Азиатский банк развития, составлял около $1,2 млрд на середину 2020 года, следует из данных афганского ЦБ.

Международные резервы

К концу апреля 2021 года международные резервы Афганистана составляли $9,4 млрд, говорится в материалах МВФ. Из них около $1,3 млрд хранится в золоте.

Теперь эти резервы, как ожидается, перейдут под контроль движения «Талибан». Но то, что хранится за рубежом, талибы не смогут забрать, так как находятся под международными санкциями. В доступе к зарубежным активам, например, ранее было отказано режиму Николаса Мадуро в Венесуэле, признанному на Западе нелегитимным.

Радикальное движение «Талибан» не сможет заполучить доступ к хранящимся в США активам Центробанка Афганистана. Об этом уже сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

«Активы центрального банка афганского правительства в США не будут предоставлены талибам», — отметил он, не став уточнять, о какой сумме идет речь.

Экспорт Афганистана

Общий объем товарного экспорта страны в 2019 году составил всего $870 млн, в том числе сырьевых товаров — $719 млн, следует из данных Всемирного банка.

В то же время импорт в Афганистан на порядок больше — около $8,6 млрд, из которых почти $2,5 млрд — потребительские товары. Крупнейшими статьями импорта являются торф, нефтепродукты, растительные масла (включая пальмовое масло). Основные торговые партнеры — Индия, Пакистан, Иран, Турция.

Цели устойчивого развития

Несмотря на бедность и традиционный уклад экономики, в целом за время пребывания в Афганистане НАТО и американской армии страна улучшила ряд показателей устойчивого развития, если верить добровольному национальному обзору достижения целей устойчивого развития Афганистана:

  • уровень бедности снизился с 54,5% в 2017 году до 47,1% в 2020 году;
  • охват населения базовыми медицинскими услугами увеличился с 60% в 2013 году до 85% в 2020-м;
  • материнская смертность сократилась с 1450 смертей на 1 тыс. рождений в 2000 году до 638 в 2018-м.

Захват Афганистана талибами вызвал опасения относительно дискриминации и насилия над афганскими женщинами, которым сейчас разрешено свободно работать и учиться. Правительство Афганистана ставило задачу достичь гендерного равенства. По данным Al Jazeera, в ряде районов талибы уже приказали женщинам — сотрудницам банков возвращаться домой.

Из 97 стран, охваченных исследованием Всемирного банка 2017 года, Афганистан имеет самый большой гендерный разрыв в отношении владения удостоверениями личности: 52% женщин и только 6% мужчин не имеют паспорта. Ключевым препятствием являются консервативные социальные нормы: до недавнего времени женщин должен был сопровождать родственник-мужчина для подтверждения их семейных связей, чтобы получить удостоверения личности в госучреждениях.

Нелегальная экономика талибов

По различным оценкам, которые приводит вашингтонский Центр по международным отношениям, движение «Талибан» ежегодно зарабатывает от $300 млн до $1,6 млрд на деятельности в криминальных сферах (выращивании опиумного мака и наркоторговле, поборах с коммерческой деятельности на подконтрольных территориях, нелегальных переводах из-за рубежа и т.д.).

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По данным ООН, за последние годы «Талибан» зарабатывал около $460 млн на добыче полезных ископаемых. Незаконная торговля наркотиками также является основным источником доходов талибов: по оценкам, около 90% героина в мире поступает из долины реки Гильменд, оплота талибов на юге Афганистана.

Афганистан
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