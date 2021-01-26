Люка Бессона больше не обвиняют в изнасиловании

Французский суд решил не предъявлять обвинения в изнасиловании знаменитому французскому режиссеру Люку Бессону, ему присвоен статус «ассистированного свидетеля», сообщает портал Deadline.

Слушание, которое длилось пять часов, проходило в закрытом формате в Париже. По его окончании Бессон был объявлен «ассистированным свидетелем» (в уголовном процессе во Франции это промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым).

«Это слушание в Париже является частью продолжающегося судебного разбирательства, которое началось с расследования, проведенного полицией и прокурором, которое оправдало Люка Бессона и установило, что никаких преступных действий не было. Господин Бессон продолжает в полной мере сотрудничать с властями и отрицать все обвинения, выдвинутые против него, и надеется восстановить репутацию», — приводит портал слова адвоката режиссера Майкла Кампа.

Актриса Санд Ван Рой подала иск в мае 2018 года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы. Порученное уголовной полиции следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения.

В октябре французское следствие, «несмотря на сопротивление прокуратуры», возобновило дело об изнасиловании в отношении Бессона.