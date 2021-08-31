В Украине ликвидировали группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС

Служба безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с правоохранительными органами США провела спецоперацию, в результате которой пресечена деятельность группировки, специализировавшейся на производстве поддельных документов.

Как сообщается на сайте спецслужбы, злоумышленники базировались во Львове, изготавливали в основном ID-карты стран Европейского союза и другие разрешительные документы любой сложности, а свои услуги рекламировали через анонимный сервер в сети Darknet.

«Обычно они изготавливали фальшивые ID-карты, которые позволяли незаконно пересекать границу разных стран. Их клиентами в основном были нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока, желающие легализоваться на территории западных стран. Дельцы изготавливали несколько десятков фальшивок в месяц. После изготовления подделки переправляли за границу через водителей международных перевозок», — говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства проведены санкционированные обыски и изъяты печати, бланки, голограммы и компьютерная техника. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ведется следствие.